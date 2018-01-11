Посольство России в США рассказало о состоянии здоровья Виктора Бута
Фото: © Facebbok/Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США
Сообщается, что администрация тюрьмы "Мэрион", в которой содержится россиянин, долгое время отказывала ему в квалифицированной медицинской помощи.
Гражданин РФ Виктор Бут, осуждённый на 25-летний срок по обвинению в поставках оружия колумбийским повстанцам, заболел. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщает Посольство России в США.
По информации ведомства, администрация тюрьмы "Мэрион" долгое время отказывалась от оказания квалифицированной медицинской помощи россиянину.
Отмечается, что после вмешательства посольства Бут попал к врачам, а его состояние стабилизировалось.
— Будем и дальше энергично и целеустремлённо добиваться неукоснительного соблюдения американской стороной обязательств по предоставлению гуманных условий содержания российским гражданам, в том числе в плане обеспечения гарантий защиты их здоровья, — заявили в дипломатическом представительстве.
Напомним, ранее Виктору Буту продлили на 40 дней срок лишения свободы. Виной тому стал чайный гриб, из которого заключённый изготавливал напиток для лечения желудка. Представители тюремной инспекции сочли, что россиянин занимается производством алкоголя в камере заключения, и применили к нему санкции.