Посольство России в США рассказало о состоянии здоровья Виктора Бута

Сообщается, что администрация тюрьмы "Мэрион", в которой содержится россиянин, долгое время отказывала ему в квалифицированной медицинской помощи.

Гражданин РФ Виктор Бут, осуждённый на 25-летний срок по обвинению в поставках оружия колумбийским повстанцам, заболел. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщает Посольство России в США.

По информации ведомства, администрация тюрьмы "Мэрион" долгое время отказывалась от оказания квалифицированной медицинской помощи россиянину.

Отмечается, что после вмешательства посольства Бут попал к врачам, а его состояние стабилизировалось.

— Будем и дальше энергично и целеустремлённо добиваться неукоснительного соблюдения американской стороной обязательств по предоставлению гуманных условий содержания российским гражданам, в том числе в плане обеспечения гарантий защиты их здоровья, — заявили в дипломатическом представительстве.