Онищенко предложил сократить новогодние каникулы до 2 января
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Парламентарий является сторонником советской системы, когда 31 декабря уходили домой в середине дня, а 1 января отсыпались.
России нужно сократить новогодние каникулы для того, чтобы избежать роста смертности. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Он считает, что рабочая неделя должна начинаться со второго января. Онищенко всегда был сторонником советской системы, когда 31-го числа люди в середине дня уходили с работы, а первого числа отсыпались.
— Январь для нас — это тот месяц, когда идёт ещё дополнительная, к сожалению, смертность населения, — сказал парламентарий.
По его словам, в основном трагедии, которые происходят на Новый год, связаны с заболеваниями, обусловленными злоупотреблением алкоголя, травмами при ДТП, которые чаще всего совершены в нетрезвом виде.