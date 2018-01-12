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Регион
Опубликовано 12 января 2018, 14:15

Фанаты PlayerUnknown’s Battlegrounds умоляют избавить их от китайцев

Фото &copy;&nbsp;Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Геймеры уже запустили соответствующую петицию. Они устали от наплыва мошенников в игре.

Сообщество фанатов PlayerUnknown’s Battlegrounds считает, что после выхода последнего обновления очки Battle Points распределяются неправильно. Игроки по всему миру требуют заблокировать китайских геймеров, которые выигрывают матчи с помощью стороннего программного обеспечения и читов.

Разработчики уже принесли извинения, тем самым признав, что Battle Points были распределены неравномерно, и пообещали исправить ситуацию. Также они сообщили, что попробуют возместить пользователям соответствующие очки.

Геймеры при этом считают, что команда Bluehole должна что-то сделать с китайскими игроками, которые активно пользуются читами. Фанаты не сдерживают своих эмоций, поэтому на соответствующих форумах часто встречаются расистские высказывания.

Игроки уже запустили петицию с требованием блокировки китайского региона. Если это ходатайство подпишет достаточное количество человек, то его получит команда поддержки PlayerUnknown’s Battlegrounds.

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Сергей Сурепин
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