Организаторы крупной игровой выставки осудили Дональда Трампа за "вонючие дыры"

Сообщество геймеров и политика всё чаще сталкиваются между собой в последние годы.

Организаторы крупнейшей международной игровой выставки E3 не смогли пройти мимо последнего высказывания Дональда Трампа. Им не понравилось высказывание американского президента по поводу "вонючих дыр".

Our statement regarding President Trump's remarks about immigrants from Haiti, El Salvador, and African Nations. pic.twitter.com/8O9blNmEVB — The ESA (@theESA) January 12, 2018

Ассоциация развлекательного софта (ESA) прокомментировала то, как Дональд Трамп отзывается об эмигрантах из Гаити и Сальвадора. По информации Washington Post, американский президент назвал их страны "вонючими дырами".

Величие Америки построено на нашем многообразии. Ужасные высказывания президента подрывают фундаментальные ценности нашей страны. В нашем обществе нет места такому ограниченному мышлению, и мы сильно его осуждаем Из заявления ESA