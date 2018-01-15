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Регион
Опубликовано 15 января 2018, 10:40

Организаторы крупной игровой выставки осудили Дональда Трампа за "вонючие дыры"

Коллаж &copy; L!FE &nbsp;Фото: &copy; flickr / DonkeyHotey, facebook.com/E3Expo

Коллаж © L!FE  Фото: © flickr / DonkeyHotey, facebook.com/E3Expo

Сообщество геймеров и политика всё чаще сталкиваются между собой в последние годы.

Организаторы крупнейшей международной игровой выставки E3 не смогли пройти мимо последнего высказывания Дональда Трампа. Им не понравилось высказывание американского президента по поводу "вонючих дыр".

Ассоциация развлекательного софта (ESA) прокомментировала то, как Дональд Трамп отзывается об эмигрантах из Гаити и Сальвадора. По информации Washington Post, американский президент назвал их страны "вонючими дырами".

Величие Америки построено на нашем многообразии. Ужасные высказывания президента подрывают фундаментальные ценности нашей страны. В нашем обществе нет места такому ограниченному мышлению, и мы сильно его осуждаем

Из заявления ESA

В связи с высказыванием Трампа у входа в его отель появилась гигантская световая голограмма "вонючая дыра". А вот власти ЮАР вызовут представителя США из-за "вонючих дыр" Трампа.

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Сергей Сурепин
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