Пара альпинистов сыграла свадьбу на Эвересте

О свадьбе на 5380 метрах над уровнем моря пара никогда и не мечтала. Они просто планировали оригинальное путешествие по Непалу и восхождение на Эверест как часть одного из их совместных приключений, но потом решили совместить приятное с полезным. Мысль о свадьбе на самой высокой точке мира сперва прозвучала как шутка от Хайди, но потом слово за слово — и они решили, что это оригинальная идея.