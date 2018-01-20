Пара альпинистов сыграла свадьбу на Эвересте
32-летняя уроженка Финляндии Хайди Турунен и её избранник, 31-летний Том Райн из Австралии, провели девять дней в восхождении на самую высокую точку мира, чтобы поклясться друг другу в вечной любви.
Хайди и Том познакомились во время её путешествия по Австралии в 2013-м, а на Рождество 2014-го они уже обручились, пишет Daily Mail. Они решили перенести свадьбу на более позднее время, чтобы подготовиться к ней самым тщательным образом.
О свадьбе на 5380 метрах над уровнем моря пара никогда и не мечтала. Они просто планировали оригинальное путешествие по Непалу и восхождение на Эверест как часть одного из их совместных приключений, но потом решили совместить приятное с полезным. Мысль о свадьбе на самой высокой точке мира сперва прозвучала как шутка от Хайди, но потом слово за слово — и они решили, что это оригинальная идея.
Влюблённые начали сборы к своему обручению за девять месяцев до восхождения. Помимо первоочередных вещей, таких как спальные мешки, еда, одежда и предметы личной гигиены, пара взяла с собой свадебные костюмы: невеста — платье, фату и шлейф, а жених — рубашку, брюки и пиджак. В итоге на плечах Тома оказалось 25 кг, на плечах Хайди — 12.
Хайди и Том признаются, что планировали произнести клятвы друг другу на самой вершине — на высоте 6543 метров над уровнем моря. Но они, опытные путешественники, не ожидали, что это будет настолько тяжело. Ещё за тысячу метров от цели невеста чуть ли не потеряла сознание. Она чувствовала себя настолько плохо, что местные жители предлагали паре спуститься на высоту поменьше.
Но я и не думала отказываться от своей цели. Я заплатила за горячий душ в местной деревне (который оказался вовсе не горячим) и съела луковый суп. После мне полегчало
В итоге Хайди и Том решили обменяться кольцами и поклясться друг другу в любви на той высоте, где они находились. Им повезло, что в одно время с ними другие путешественники восходили на гору, и они любезно согласились сделать фотографии.
Само свадебное торжество состоялось на острове Самуй в Таиланде, где Хайди предоставила возможность своему отцу провести её к алтарю. Сейчас молодожёны признаются, что они заразились "горной лихорадкой", и планируют совместный медовый месяц в Непале.