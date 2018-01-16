В Госдуме предложили ужесточить наказание за отсутствие ОСАГО

По словам парламентария, стоимость страховки выше, чем сам штраф, поэтому автомобилисты её не приобретают.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов разработал законопроект, согласно которому предлагается увеличить штраф за отсутствие страхового полиса ОСАГО до пяти тысяч рублей. Соответствующий документ оказался в распоряжении RT.

Отмечается, что сейчас за нарушение установлен штраф в 800 рублей. Притом что дополнительно определён срок, в течение которого можно оплатить штраф с 50-процентной скидкой.

По словам парламентария, стоимость ОСАГО выше, чем действующий штраф, поэтому его в основном и не приобретают. Согласно данным Минфина, стоимость страховки в первой половине 2017 года составила в среднем 5,8 тысячи рублей.