На смену Квяту. В "Формуле-1" в сезоне-2018 всё же выступит пилот из России

Сироткин стал третьим российским гонщиком в истории "королевских гонок" после Виталия Петрова и Даниила Квята. Поляк Роберт Кубица, с кем конкурировал Сироткин в борьбе за место в "Уильямсе", в итоге занял должность резервного пилота команды.

Сам 22-летний москвич заявил, что очень счастлив приходу в "Формулу-1".

— Сказать, что счастлив и горд присоединиться к такой известной команде, как "Уильямс", — это преуменьшение. Потребовалось проделать огромный объём работы, чтобы оказаться здесь. Я счастлив и благодарен всем, кто принимал участие в той колоссальной̆ работе, которая была проведена. Все наши стремления в итоге привели к результату, который на самом деле является лишь началом нашего пути, будьте уверены, я сделаю всё, что в моих силах, и команда сможет положиться на меня.

По словам руководства Williams, Сироткин впечатлил своей скоростью на тестовых заездах в Абу-Даби в ноябре 2017 года. Ранее сообщалось о том, что место в британской команде может стоить россиянину 15 млн долларов.

Сергей Сироткин начал свою автогоночную карьеру в 2010 году, несколько лет выступал в Формуле Renault, затем был резервным пилотом команд "Формулы-1" Sauber и Renault. В 2016 и 2017 годах занимал третье место в чемпионате GP2 — основного поставщика гонщиков для "Королевских гонок".