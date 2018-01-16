Сергей Сироткин. 7 фактов о новом русском в "Формуле-1"
Сегодня стало официально известно, что одна из самых успешных команд в F1 — Williams — заключила контракт с 22-летним россиянином. Специально для тех, кто собирается горячо поддерживать соотечественника в королевских гонках, Лайф рассказывает некоторые факты из жизни Сергея.
Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Алексей Куденко/Григорий Соколов
1. Родился в городе пробок
В гостях хорошо, но дома лучше! Few days at home before starting second half of the season ! #redsquare @renaultsportf1 @smp_racing _____________________________________________ #f1 #renaultsportf1 #smpracing #renaultf1 #renaultsport #team #46 #formula1 #formulauno #формула1 #racing #motorsport #carculture #supercar #racecar #instagram #instagramhub #instapic #instalike
Сергей Сироткин родился и вырос в российской столице. Однако, как неоднократно признавался пилот "Формулы-1", в последние годы из-за напряжённого рабочего графика ему крайне редко удаётся бывать в Москве.
2. За рулём болида с семи лет
Сергей Сироткин, 2007 год.
Фото: © VK.com/sergey_sirotkin
Сергей начал заниматься картингом в семь лет. В 2010 году состоялся дебют россиянина в формульной гонке "Формула-Абарт". До 2016-го он в составе разных команд участвовал в сериях "Формулы-3", Auto GP, "Формулы-Рено 3.5" и GP2.
3. Williams — третья команда Сироткина в "Формуле-1"
Фото: © VK.com/sergey_sirotkin
Ранее россиянин был тестовым пилотом швейцарской команды Sauber (2014) и французской — Renault (2016).
4. Сладкоежка
В одном из недавних интервью Сироткин признался, что не представляет свою жизнь без вкусняшек. При этом он отметил, что позволяет себе шоколад или конфеты не каждый день.
5. Нет фастфуду!
Известно, что, несмотря на нежную любовь к сладостям, Сироткин является ярым противником быстрой еды. Вместо бургеров и картошки фри гонщик с удовольствием уплетает гречку с куриной грудкой.
6. Ученье — свет
Сироткин — один из немногих профессиональных пилотов, который может похвастаться корочкой о высшем образовании. В 2017 году Сергей закончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). Тема его дипломной работы звучит более чем солидно, согласитесь: "Организация работ по настройке спортивных автомобилей на примере болида "Формулы-1".
7. Осторожно, занят
В заключение хотелось бы огорчить прекрасных поклонниц перспективного российского гонщика: сердце Сергея, увы, несвободно. Очаровательная Дарья не первый год рядом с белокурым красавцем-гонщиком.