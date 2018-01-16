Сергей Сироткин. 7 фактов о новом русском в "Формуле-1"

1. Родился в городе пробок

Сергей Сироткин родился и вырос в российской столице. Однако, как неоднократно признавался пилот "Формулы-1", в последние годы из-за напряжённого рабочего графика ему крайне редко удаётся бывать в Москве.

2. За рулём болида с семи лет

Сергей Сироткин, 2007 год. Фото: © VK.com/sergey_sirotkin

Сергей начал заниматься картингом в семь лет. В 2010 году состоялся дебют россиянина в формульной гонке "Формула-Абарт". До 2016-го он в составе разных команд участвовал в сериях "Формулы-3", Auto GP, "Формулы-Рено 3.5" и GP2.

3. Williams — третья команда Сироткина в "Формуле-1"

Ранее россиянин был тестовым пилотом швейцарской команды Sauber (2014) и французской — Renault (2016).

4. Сладкоежка

В одном из недавних интервью Сироткин признался, что не представляет свою жизнь без вкусняшек. При этом он отметил, что позволяет себе шоколад или конфеты не каждый день.

5. Нет фастфуду!

Известно, что, несмотря на нежную любовь к сладостям, Сироткин является ярым противником быстрой еды. Вместо бургеров и картошки фри гонщик с удовольствием уплетает гречку с куриной грудкой.

6. Ученье — свет

Сироткин — один из немногих профессиональных пилотов, который может похвастаться корочкой о высшем образовании. В 2017 году Сергей закончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). Тема его дипломной работы звучит более чем солидно, согласитесь: "Организация работ по настройке спортивных автомобилей на примере болида "Формулы-1".

7. Осторожно, занят