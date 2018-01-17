Китай арестовал 120 хакеров за мошенничество в самой популярной игре 2017 года

Разработчики шутера активизировали борьбу с хакерами и читерами на территории Китая.

Корпорация Tencent в преддверии официального выхода PlayerUnknown's Battlegrounds в Китае активизировала борьбу с хакерами. Издатель выступает против тех, кто создаёт читы к самому популярному шутеру 2017 года.

Местная полиция уже выявила как минимум 30 случаев разработки стороннего программного обеспечения. Всего местные правоохранительные органы арестовали 120 человек.

По словам разработчиков, большая часть пользователей PlayerUnknown's Battlegrounds зарегистрирована в Китае. Официально игра на этом рынке пока не вышла, однако это не мешает геймерам принимать в ней участие.