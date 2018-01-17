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Опубликовано 17 января 2018, 15:13

PlayerUnknown’s Battlegrounds обогнала по продажам Minecraft

Самый популярный шутер 2017 года опередил самую любимую игру детей и авторов прямых трансляций.

Фото: &copy;&nbsp;Minecraft

Фото: © Minecraft

Продажи PlayerUnknown’s Battlegrounds достигли отметки в 27,8 миллиона копий. Это позволило игре студии Bluehole опередить Minecraft на 200 тысяч проданных копий.

Первое место до сих пор остаётся за игрой компании Valve. Многопользовательский шутер Counter-Strike: Global Offensive на момент написания разошёлся тиражом в 39,5 миллиона копий.

Для того чтобы достичь показателя в 27,8 миллиона, игре Брендана Грина потребовалось только десять месяцев. К примеру, тот же Minecraft вышел 18 ноября 2011 года. Аналитики ожидают колоссальный рост у PUBG в 2018 году.

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Сергей Сурепин
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