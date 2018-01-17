PlayerUnknown’s Battlegrounds обогнала по продажам Minecraft

Продажи PlayerUnknown’s Battlegrounds достигли отметки в 27,8 миллиона копий. Это позволило игре студии Bluehole опередить Minecraft на 200 тысяч проданных копий.

Первое место до сих пор остаётся за игрой компании Valve. Многопользовательский шутер Counter-Strike: Global Offensive на момент написания разошёлся тиражом в 39,5 миллиона копий.

Для того чтобы достичь показателя в 27,8 миллиона, игре Брендана Грина потребовалось только десять месяцев. К примеру, тот же Minecraft вышел 18 ноября 2011 года. Аналитики ожидают колоссальный рост у PUBG в 2018 году.