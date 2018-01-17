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Регион
Опубликовано 17 января 2018, 21:30

"Клоун и жалкий шут". Поклонская ответила на выпад Мосийчука

Наталья Поклонская. Фото:&copy;&nbsp;РИА Новости/Владимир Федоренко

Наталья Поклонская. Фото:© РИА Новости/Владимир Федоренко

Она заявила, что парламентарию придётся ответить за всё содеянное перед законом.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская ответила на выпад в свой адрес. Она назвала депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука клоуном и жалким шутом, сообщает РИА "Новости".

— Вы — клоун и жалкий шут, радующийся возможности напомнить о себе. Понимаю, что говорить о вашей, казалось бы, принадлежности к мужскому полу — в том числе и ваших соратников в продвижении националистической фашистской идеологии — не стоит, — сказала Поклонская.

Она также заявила, что Мосийчуку придётся ответить за всё содеянное перед законом. Напомним, он является фигурантом уголовного дела, возбуждённого за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Ранее Мосийчук потребовал провести принудительную психиатрическую экспертизу Поклонской.

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Катерина Александрова
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