"Клоун и жалкий шут". Поклонская ответила на выпад Мосийчука

Она заявила, что парламентарию придётся ответить за всё содеянное перед законом.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская ответила на выпад в свой адрес. Она назвала депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука клоуном и жалким шутом, сообщает РИА "Новости".

— Вы — клоун и жалкий шут, радующийся возможности напомнить о себе. Понимаю, что говорить о вашей, казалось бы, принадлежности к мужскому полу — в том числе и ваших соратников в продвижении националистической фашистской идеологии — не стоит, — сказала Поклонская.

Она также заявила, что Мосийчуку придётся ответить за всё содеянное перед законом. Напомним, он является фигурантом уголовного дела, возбуждённого за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.