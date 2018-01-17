Госдума планирует расширить список пенсионеров с правом компенсации за капремонт

Парламентарии предлагают внести изменения в Жилищный кодекс, дополнив его соответствующими положениями.

Депутаты Государственной думы предложили добавить новую категорию пенсионеров, которые имеют право на компенсацию взносов на капремонт. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идёт о неработающих собственниках жилья, достигших возраста 70–80 лет. Инициаторами расширения списка выступили глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская ("Справедливая Россия"), ее первый заместитель Александр Сидякин ("Единая Россия"), член комитета Михаил Чернышев ("Единая Россия"), а также другие парламентарии.

Авторы обратили внимание, что, согласно редакции Жилищного кодекса, неработающий собственник жилого помещения в возрасте 70–80 лет, проживающий совместно с инвалидом I или II группы, "не может претендовать на получение компенсации".