Госдума планирует расширить список пенсионеров с правом компенсации за капремонт
Фото: ©РИА Новости/Наталья Селивёрстова
Парламентарии предлагают внести изменения в Жилищный кодекс, дополнив его соответствующими положениями.
Депутаты Государственной думы предложили добавить новую категорию пенсионеров, которые имеют право на компенсацию взносов на капремонт. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что речь идёт о неработающих собственниках жилья, достигших возраста 70–80 лет. Инициаторами расширения списка выступили глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская ("Справедливая Россия"), ее первый заместитель Александр Сидякин ("Единая Россия"), член комитета Михаил Чернышев ("Единая Россия"), а также другие парламентарии.
Авторы обратили внимание, что, согласно редакции Жилищного кодекса, неработающий собственник жилого помещения в возрасте 70–80 лет, проживающий совместно с инвалидом I или II группы, "не может претендовать на получение компенсации".
— В целях дальнейшего развития одного из самых приоритетных направлений российской социальной политики предлагается дополнить часть 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке.