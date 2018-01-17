В Нигерии похитили двух граждан Канады

Пресс-секретарь канадского МИД Джон Бабкок заявил, что ведомство находится в контакте с нигерийскими властями.

Двое граждан Канады похищены в Нигерии. Об этом сообщает CTV News.

UPDATED: Canadians kidnapped by gunmen in central Nigeria: report https://t.co/AD3qhHg1t7 — CTV News (@CTVNews) 17 января 2018 г.

Отмечается, что канадский МИД приступил к проверке информации о понижении. Пресс-секретарь министерства Джон Бабкок заявил, что ведомство находится в контакте с нигерийскими властями. Деталей произошедшего он не уточнил.

По другим данным, вечером во вторник, 16 января, в штате Кадуна были похищены канадец и американец.