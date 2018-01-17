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Регион
Опубликовано 17 января 2018, 21:35

В Нигерии похитили двух граждан Канады

Пресс-секретарь канадского МИД Джон Бабкок заявил, что ведомство находится в контакте с нигерийскими властями.

Двое граждан Канады похищены в Нигерии. Об этом сообщает CTV News.

Отмечается, что канадский МИД приступил к проверке информации о понижении. Пресс-секретарь министерства Джон Бабкок заявил, что ведомство находится в контакте с нигерийскими властями. Деталей произошедшего он не уточнил.

По другим данным, вечером во вторник, 16 января, в штате Кадуна были похищены канадец и американец.

Сообщается, что полицейские, сопровождающие иностранцев, были убиты.

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Владислав Фёдоров
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