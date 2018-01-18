Юрий Лоза: Рок-фестивали в России — как мертворождённые дети

Музыкант объяснил, что это направление музыки прекратило существование почти 40 лет назад, так как потеряло своё протестное начало.

Отечественный певец и композитор Юрий Лоза сравнил рок-фестивали, проходящие в России, с "мертворождёнными детьми". Такое мнение он высказал в интервью латвийской радиостанции Baltkom. По его словам, рок ещё в 80-м году прекратил своё существование как самостоятельное явление, поскольку он вырос, имея в себе протестное начало, а к настоящему моменту уже не осталось, против чего протестовать.

— Феминистки получили свои права, негры получили то, что хотели, война во Вьетнаме свернулась. Пришла новая волна, которая смыла весь этот рок. В России постоянно проходят какие-то рок-фестивали, но они сейчас — как мертворождённые дети, — сказал Лоза.