Юрий Лоза: Рок-фестивали в России — как мертворождённые дети
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Музыкант объяснил, что это направление музыки прекратило существование почти 40 лет назад, так как потеряло своё протестное начало.
Отечественный певец и композитор Юрий Лоза сравнил рок-фестивали, проходящие в России, с "мертворождёнными детьми". Такое мнение он высказал в интервью латвийской радиостанции Baltkom. По его словам, рок ещё в 80-м году прекратил своё существование как самостоятельное явление, поскольку он вырос, имея в себе протестное начало, а к настоящему моменту уже не осталось, против чего протестовать.
— Феминистки получили свои права, негры получили то, что хотели, война во Вьетнаме свернулась. Пришла новая волна, которая смыла весь этот рок. В России постоянно проходят какие-то рок-фестивали, но они сейчас — как мертворождённые дети, — сказал Лоза.
Ранее он также раскритиковал творчество ирландской группы The Cranberries, чья солистка скоропостижно скончалась на этой неделе. По словам создателя песни "Плот", музыка ирландцев "не согревает русскую душу". Шумиха вокруг смерти солистки The Cranberries, по мнению российского музыканта, тоже слегка преувеличена. "Мы же не обращаем внимания на смерть корейских исполнителей или таиландских", — удивился Лоза.