Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 января 2018, 13:15

Разрешение на прокат "Приключений Паддингтона 2" зарегистрировано в прошлом году

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

В Министерстве культуры РФ ранее заявляли, что прокатчик не имел права открывать предварительную продажу билетов без прокатного удостоверения, и утверждали, что оно ещё не выдано.

17 января прокатчик "Вольга" сообщил, что получил прокатное удостоверение на "Приключения Паддингтона — 2". Представители компании заявили, что документ им выдали за день до ожидаемой даты старта киноленты.

Скриншот © L!FE

Скриншот © L!FE

В Минкульте ранее заявили, что у фильма нет прокатного удостоверения. На самом же деле оно было зарегистрировано ещё 29 декабря. В ведомстве считают, что билеты на ленту продавали незаконно.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Россия
  • Минкульт РФ
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar