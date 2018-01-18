Разрешение на прокат "Приключений Паддингтона 2" зарегистрировано в прошлом году
Фото: © kinopoisk.ru
В Министерстве культуры РФ ранее заявляли, что прокатчик не имел права открывать предварительную продажу билетов без прокатного удостоверения, и утверждали, что оно ещё не выдано.
17 января прокатчик "Вольга" сообщил, что получил прокатное удостоверение на "Приключения Паддингтона — 2". Представители компании заявили, что документ им выдали за день до ожидаемой даты старта киноленты.
Скриншот © L!FE
В Минкульте ранее заявили, что у фильма нет прокатного удостоверения. На самом же деле оно было зарегистрировано ещё 29 декабря. В ведомстве считают, что билеты на ленту продавали незаконно.