Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 января 2018, 13:37

Руководитель Williams: Контракт с Сироткиным рассчитан на несколько сезонов

Фото: &copy;&nbsp;Williams F1

Фото: © Williams F1

Менеджер команды "Формулы-1" Майк О'Дрисколл заявил, что соглашение будет действовать и после сезона-2018.

— У нас с Сергеем многолетнее соглашение, — отметил О’Дрисколл. — Поэтому можете рассчитывать, что увидите его за рулём нашего болида не только в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что контракт был подписан на один год.

Сироткин стал третьим российским гонщиком в истории "королевских гонок" после Виталия Петрова и Даниила Квята. Поляк Роберт Кубица, с которым конкурировал Сироткин в борьбе за место в Williams, в итоге занял должность резервного пилота команды.

Сергей Сироткин. 7 фактов о новом русском в "Формуле-1"

BannerImage
Дмитрий Кузнецов
  • Новости
  • Формула-1
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar