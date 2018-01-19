Руководитель Williams: Контракт с Сироткиным рассчитан на несколько сезонов
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Менеджер команды "Формулы-1" Майк О'Дрисколл заявил, что соглашение будет действовать и после сезона-2018.
— У нас с Сергеем многолетнее соглашение, — отметил О’Дрисколл. — Поэтому можете рассчитывать, что увидите его за рулём нашего болида не только в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что контракт был подписан на один год.
Сироткин стал третьим российским гонщиком в истории "королевских гонок" после Виталия Петрова и Даниила Квята. Поляк Роберт Кубица, с которым конкурировал Сироткин в борьбе за место в Williams, в итоге занял должность резервного пилота команды.