Руководитель Williams: Контракт с Сироткиным рассчитан на несколько сезонов

Менеджер команды "Формулы-1" Майк О'Дрисколл заявил, что соглашение будет действовать и после сезона-2018.

— У нас с Сергеем многолетнее соглашение, — отметил О’Дрисколл. — Поэтому можете рассчитывать, что увидите его за рулём нашего болида не только в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что контракт был подписан на один год.