Москалькова рассказала о том, как Караулова живёт в колонии

Осуждённая не жалуется на порядок и условия содержания под стражей. Она работает в швейном цехе.

Варвара Караулова, которую осудили за попытку примкнуть к ИГИЛ*, раскаялась в содеянном. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она побывала в женской исправительной колонии в Вологде, где находится Караулова.

— У неё нет жалоб на порядок и условия содержания под стражей. Она работает в швейном цехе, занимается раскроем. У неё нет жалоб на здоровье, она выглядит симпатичной, здоровой девушкой и очень сильно раскаивается в том, что причинила горе своим близким и изменила свою судьбу, — сказала Москалькова.

По словам уполномоченного по правам человека в РФ, Караулова имеет чёткую целевую установку на будущее. Так, она поступила в университет и даже получила учебники.

Варвару Караулову арестовали в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГИЛ. Девушка втайне от родителей улетела в Стамбул. Там её залержали вместе с группой россиян, которые, как предполагается, пытались попасть в Сирию. В марте прошлого года Верховный суд РФ подтвердил ранее назначенный срок заключения Варваре Карауловой в 4,5 года.