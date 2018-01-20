Шойгу рассказал о новом виде террористической угрозы в Сирии

Также он заявил о готовности поделиться с Мьянмой опытом борьбы с этой опасностью.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что беспилотники стали в Сирии новым видом террористической угрозы.

— В Сирии появился новый вид террористической угрозы — беспилотные летательные аппараты, дальность которых составляет более 100 километров. Мы готовы поделиться опытом борьбы с этими угрозами, — заявил российский министр на встрече с главнокомандующим ВС Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

Он отметил, что атаки с помощью беспилотников могут осуществляться не только в Сирии, и подчеркнул важность применения имеющегося опыта по борьбе с ними.

Добавим, 31 декабря боевики обстреляли из миномётов российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, в результате погибли двое российских военных. 6 января террористы атаковали Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе при помощи дронов.