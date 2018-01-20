Китайцы выпустили специальную клавиатуру для самой популярной игры 2017 года

Китайская компания Varmilo, отвечающая за производство механических клавиатур, выпустила гаджет для фанатов многопользовательского шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds. Всего есть две модели: VA1080 и VA87m.

Новая клавиатура выполнена в белом, жёлтом и чёрном тонах. На самих клавишах отображены действия, за которые они отвечают в игре. Так, например, пользователь всегда знает, на что нажать в случае необходимости сменить режим огня, присесть или перезарядить оружие.