Китайцы выпустили специальную клавиатуру для самой популярной игры 2017 года
Фото: © Shenzhen City Zhihaihe Technology Co., Ltd
Разработчики придумали устройство, на котором сразу изображены различные действия на клавишах.
Китайская компания Varmilo, отвечающая за производство механических клавиатур, выпустила гаджет для фанатов многопользовательского шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds. Всего есть две модели: VA1080 и VA87m.
Новая клавиатура выполнена в белом, жёлтом и чёрном тонах. На самих клавишах отображены действия, за которые они отвечают в игре. Так, например, пользователь всегда знает, на что нажать в случае необходимости сменить режим огня, присесть или перезарядить оружие.
Разработчики выпустили два варианта — с цифровым блоком и без. В обеих клавиатурах используются механические переключатели Cherry MX. Первая версия стоит 169 долларов, вторая — 131 доллар.