Самая популярная игра 2017 года теряет фанатов
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На протяжении последних двух недель в PlayerUnknown's Battlegrounds не заходили 43% игроков.
Пользователь форума Reddit под псевдонимом kaptainkeel рассказал, что 4 из 10 игроков в США постепенно забрасывают PlayerUnknown's Battlegrounds. Произошло это на фоне массовых жалоб на геймплей самого популярного шутера 2017 года.
По подсчётам геймера, 43 процента владельцев PlayerUnknown's Battlegrounds не заходили в игру на протяжении последних двух недель. Для Германии этот показатель составляет 39 процентов, а вот в Южной Корее и Китае подобную активность проявляет только каждый пятый.
Напомним, на протяжении последних нескольких недель сообщество PUBG жалуется на читеров. Дошло до того, что геймеры начали собирать подписи под петицией, дабы отключить доступ к игре пользователям из Китая. Именно в этом регионе больше всего мошенников.