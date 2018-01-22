Самая популярная игра 2017 года теряет фанатов

На протяжении последних двух недель в PlayerUnknown's Battlegrounds не заходили 43% игроков.

Пользователь форума Reddit под псевдонимом kaptainkeel рассказал, что 4 из 10 игроков в США постепенно забрасывают PlayerUnknown's Battlegrounds. Произошло это на фоне массовых жалоб на геймплей самого популярного шутера 2017 года.

По подсчётам геймера, 43 процента владельцев PlayerUnknown's Battlegrounds не заходили в игру на протяжении последних двух недель. Для Германии этот показатель составляет 39 процентов, а вот в Южной Корее и Китае подобную активность проявляет только каждый пятый.