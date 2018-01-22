МИД призвал россиян быть осторожнее в связи с криминальной активностью на Ямайке

В ведомстве также порекомендовали прислушиваться к властям страны и избегать мест массового скопления людей.

Министерство иностранных дел России призвало россиян быть внимательнее в связи с высоким уровнем криминальной активности на Ямайке. Соответствующее обращение размещено на официальном аккаунте МИД в "Твиттере".

#Ямайка – высокий уровень криминальной активности; введен режим ЧП в округе Сент-Джеймс (северо-запад страны); силам безопасности расширены полномочия; важно следовать указаниям властей и избегать мест массового скопления людей; комендантский час отменен в г.Спаниш-Таун pic.twitter.com/1FhzIHl0fl — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 22 января 2018 г.