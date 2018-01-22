Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 января 2018, 17:27

МИД призвал россиян быть осторожнее в связи с криминальной активностью на Ямайке

Фото &copy; Flickr/Chad Sparkes

Фото © Flickr/Chad Sparkes

В ведомстве также порекомендовали прислушиваться к властям страны и избегать мест массового скопления людей.

Министерство иностранных дел России призвало россиян быть внимательнее в связи с высоким уровнем криминальной активности на Ямайке. Соответствующее обращение размещено на официальном аккаунте МИД в "Твиттере".

В ведомстве порекомендовали следовать указаниям властей Ямайки и избегать мест массового скопления людей. Режим ЧС введён в округе Сент-Джеймс.

BannerImage
Владислав Фёдоров
  • Новости
  • В мире
  • Ямайка
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar