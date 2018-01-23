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Регион
Опубликовано 23 января 2018, 03:34

В России предлагают ввести стандарты по охране школ

Фото: &copy; РИА Новости/Игорь Катаев&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Игорь Катаев 

В Госдуме задумались о единых требованиях к безопасности образовательных учреждений.

В России могут появиться стандарты по охране школ, а также ЧОПы, специализирующиеся на безопасности образовательных учреждений. Разработкой соответствующего законопроекта предложили заняться Госдуме, сообщают "Известия".

Как рассказал депутат Анатолий Выборный, в Госдуме предлагают разработать национальный стандарт обеспечения безопасности образовательных организаций, он определит требования к ЧОПам, охраняющим школы.

Также предлагается сделать обязательным и распространить на все регионы профессиональный стандарт школьного охранника. Сейчас профстандарты для охранников носят рекомендательный характер и действуют только на территории Москвы.

— Это дало свои результаты: буквально на прошлой неделе в одной из школ ЮЗАО охранник обнаружил у школьника в рюкзаке холодное оружие и патроны. Теперь этим случаем занимаются органы правопорядка, и никакой трагедии не произошло. А в других регионах мы видим примеры, когда охранник при возникновении ЧП даже тревожную кнопку не нажал, — отметил Анатолий Выборный.

Для разработки документа может быть создана специальная рабочая группа, к участию пригласят представителей всех заинтересованных ведомств — Росгвардию, ФСБ, МЧС и МВД, а также охранное сообщество.

Безопасность школ стала темой номер один после нападений сразу в двух регионах РФ. В Перми 15 января двое подростков с ножами напали на учительницу и четвероклассников, пострадали 15 человек, в том числе сами нападавшие. Спустя несколько дней, 19 января, в Улан-Удэ подросток сначала бросил коктейль Молотова в класс, а потом бил топором выбегающих из кабинета людей, пострадали пять учеников и педагог.

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Александра Вишнякова
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