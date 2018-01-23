Учёные из Китая и США превратили вирус-мутант в вакцину от гриппа
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Сообщается, что лекарство способно подавлять репродукцию любых инфекций, в том числе и опухолевые заболевания.
Группа учёных из Соединённых Штатов Америки и Китая изобрела уникальную вакцину от гриппа. Об этом сообщает Science.
В основу этой вакцины лёг чувствительный к интерферону вирус-мутант. Он способен подавлять репродукцию любых вирусов, в том числе и опухолевые заболевания.
В организме образование интерферона в клетке начинает действовать уже через несколько часов, что говорит о том, что он является одним из важнейших факторов противовирусного иммунитета.
В настоящее время специалисты проводят опыты на животных.