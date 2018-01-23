Сообщается, что лекарство способно подавлять репродукцию любых инфекций, в том числе и опухолевые заболевания.

Группа учёных из Соединённых Штатов Америки и Китая изобрела уникальную вакцину от гриппа. Об этом сообщает Science.

В основу этой вакцины лёг чувствительный к интерферону вирус-мутант. Он способен подавлять репродукцию любых вирусов, в том числе и опухолевые заболевания.

В организме образование интерферона в клетке начинает действовать уже через несколько часов, что говорит о том, что он является одним из важнейших факторов противовирусного иммунитета.