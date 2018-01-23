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Регион
Опубликовано 23 января 2018, 13:56

Автор PlayerUnknown's Battlegrounds одновременно заблокировал 100 тысяч игроков

Фото &copy; Bluehole

Фото © Bluehole

Разработчики самого популярного шутера 2017 года провели глобальную проверку 10 миллионов пользователей.

19 января студия Bluehole заблокировала одновременно 100 тысяч учётных записей в PlayerUnknown's Battlegrounds. По словам авторов игры, они провели глобальную проверку 10 миллионов пользователей и подтвердили, что 100 тысяч из них пытались обмануть самый популярный шутер 2017 года.

Таким образом разработчики пытаются исправить ситуацию, связанную с наплывом читеров в PlayerUnknown's Battlegrounds. До этого пользователи уже жаловались на игроков из Китая, которые чаще всего прибегают к мошенничеству. Геймеры даже начали собирать подписи под петицией, чтобы заблокировать доступ китайскому региону.

Ранее фирма Tencent привлекла к уголовной ответственности 120 человек. Хакеры продавали вредоносное программное обеспечение для PlayerUnknown's Battlegrounds.

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Сергей Сурепин
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