В Госдуме предложили ввести туристические льготы для молодёжи

Авторы предложения надеются, что это станет стимулирующей мерой для развития молодёжного туризма в нашей стране

В России могут появиться льготы для молодёжи, которая предпочитает внутренний туризм. Инициатива принадлежит члену комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталье Кувшиновой, передаёт RT.

В рамках инициативы предлагается выделять молодым путешественникам субсидии на оплату проживания в отелях и предоставлять скидки на транспорт.

Авторы предложения надеются, что внесение указанных изменений станет шагом к принятию госпрограммы по развитию молодёжного туризма в нашей стране.

В Ростуризме, комментируя данную инициативу, отмечают, что в среднем молодые люди тратят от 700 до 1,5 тысячи рублей на автобусные туры, до 10 тысяч рублей — на туры выходного дня и от 9 до 25 тысяч рублей — на путешествия, занимающие неделю. При этом 60% от всех расходов составляет транспорт.