Госдума одобрила введение штрафов за спекуляцию и подделку билетов на ЧМ-2018

Согласно документу, перекупщиков ждут штрафы размером не менее 50 тысяч рублей, а тех, кто умудрится подделать билеты, — до 200 тысяч.

Госдума РФ одобрила во втором чтении введение административной ответственности за незаконную реализацию и подделку билетов на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Согласно документу, за незаконную продажу билетов предусматривается штраф для граждан в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета, но не менее 50 тысяч рублей. Для должностных лиц — не менее 150 тысяч. Для юридических — штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей или запрет на работу до 90 дней. Для предпринимателей —штраф не менее 150 тысяч рублей и 90-дневный запрет на ведение деятельности.

За реализацию поддельных билетов граждан могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, юридических лиц — от одного до полутора миллионов рублей с возможностью приостановления работы на 90 дней, предпринимателей — до 200 тысяч рублей.

Напомним, мундиаль 2018 года пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.