Госдума одобрила введение штрафов за спекуляцию и подделку билетов на ЧМ-2018
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Согласно документу, перекупщиков ждут штрафы размером не менее 50 тысяч рублей, а тех, кто умудрится подделать билеты, — до 200 тысяч.
Госдума РФ одобрила во втором чтении введение административной ответственности за незаконную реализацию и подделку билетов на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Согласно документу, за незаконную продажу билетов предусматривается штраф для граждан в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета, но не менее 50 тысяч рублей. Для должностных лиц — не менее 150 тысяч. Для юридических — штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей или запрет на работу до 90 дней. Для предпринимателей —штраф не менее 150 тысяч рублей и 90-дневный запрет на ведение деятельности.
За реализацию поддельных билетов граждан могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, юридических лиц — от одного до полутора миллионов рублей с возможностью приостановления работы на 90 дней, предпринимателей — до 200 тысяч рублей.
Напомним, мундиаль 2018 года пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
В настоящее время идёт второй этап продаж билетов на ЧМ-2018. Он закончится 31 января. До 12 марта подавшие заявки получат уведомления. Затем с 13 марта по 3 апреля билеты начнут реализовываться в порядке живой очереди.