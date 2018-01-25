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Опубликовано 25 января 2018, 00:50

Жена узнала о том, что её муж педофил, через две недели после свадьбы

Разочарованию 35-летней Лизы Грей из шотландского города Перт не было предела. Она думала, что очаровала 25-летнего красавца Джона Грея, а тот, оказалось, просто искал прикрытие...

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Джон попал под подозрение полиции осенью 2016-го дважды: в начале сентября и в конце, когда предложил трём незнакомым детям прислать их интимные фото. Его сдала одна из потенциальных жертв, с которой он переписывался в Facebook и WhatsApp пишет The Sun.

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Полиция начала присматриваться к Джону, и он заподозрил неладное. Он быстро нашёл одинокую мать двоих детей и сделал ей предложение. Свадебная церемония прошла скромно: на фото она в простом белом платье, но счастливая. Он — в традиционном килте. На праздник было потрачено около $6 тыс.

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Через 13 дней после свадьбы к ним домой ворвалась полиция. Они потребовали предоставить доступ к компьютеру Джона. На жёстком диске было обнаружено около 50 снимков голых детей и три видеозаписи.

Мои дети делали уроки за этим столом. Они могли легко найти эти кадры... Нашему браку пришёл конец

Лиза Грей

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Сейчас Лиза пытается абстрагироваться и завалить себя работой. Следствие же собирает материалы по делу Джона. Подозреваемый свою вину пока не признаёт.

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Алина Хохлова
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