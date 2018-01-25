Жена узнала о том, что её муж педофил, через две недели после свадьбы

Джон попал под подозрение полиции осенью 2016-го дважды: в начале сентября и в конце, когда предложил трём незнакомым детям прислать их интимные фото. Его сдала одна из потенциальных жертв, с которой он переписывался в Facebook и WhatsApp пишет The Sun.

Полиция начала присматриваться к Джону, и он заподозрил неладное. Он быстро нашёл одинокую мать двоих детей и сделал ей предложение. Свадебная церемония прошла скромно: на фото она в простом белом платье, но счастливая. Он — в традиционном килте. На праздник было потрачено около $6 тыс.

Через 13 дней после свадьбы к ним домой ворвалась полиция. Они потребовали предоставить доступ к компьютеру Джона. На жёстком диске было обнаружено около 50 снимков голых детей и три видеозаписи.

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