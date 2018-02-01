"Я увеличу грудь до 8-го размера и удалю 6 рёбер, чтобы стать Памелой Андерсон!"

Аманда с 16 лет мечтала стать моделью и была уверена, что залог победы на этом поприще — худоба, пишет Mirror. Но после рождения первого сына Тегана она пересмотрела свои взгляды.

Я смотрела в зеркало и видела болезненную худую девочку, а потом я всегда считала, что большая грудь — это очень красиво Аманда Лавели

До того как она легла под скальпель, её грудь была второго размера. За свою первую операцию она заплатила $4,5 тыс. и увеличила грудь до четвёртого размера. Полученным результатом Аманда осталась недовольна: она захотела сделать свою грудь ещё больше.

Но и пятый размер, за который она заплатила ещё $6 тыс., не устроил шотландку. Лишь вставив импланты размера XXL (800 мл), она стала считать себя привлекательной. За три операции на груди она отдала $20 тыс. После этого каждые три месяца она делает регулярные процедуры стоимостью $2 тыс. каждая, что к нынешнему моменту вылилось в $250 тыс.

Но, как говорится, совершенству нет предела. Сейчас Аманда, мать четырёх детей, хочет пойти ещё дальше — увеличить свою нынешнюю грудь ровно в два раза. Она планирует вставить импланты по 1500 мл (до восьмого размера!) и удалить шесть рёбер, чтобы талия казалась тоньше. Цена двух процедур составит больше $30 тыс.

Мне нравится Памела Андерсон, её светлые волосы и огромная грудь, она всегда выглядит гламурно и сексуально. Никогда не поздно сделать себя такой, какой ты всегда мечтала быть Аманда Лавели