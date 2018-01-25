Судьба создателей Mass Effect зависит от одной игры

Журналисты Kotaku узнали, что релиз Anthem откладывается. Новая игра BioWare выйдет весной 2019 года. Изначально разработчики хотели выпустить боевик в этом году.

Также стало известно, что от успеха Anthem зависит судьба студии BioWare. В случае провала компания Electronic Arts расформирует команду. Скорее всего, разработчиков переведут в другие подразделения издателя.

Что же касается причины задержки выхода игры, то этому послужили проблемы с движком. Оказалось, что технология Frostbite не справляется с требованиями шутера. В связи с этим команда пыталась исправить ситуацию, что заняло больше запланированного времени.