Робот София сломалась после вопроса, как победить коррупцию на Украине

По словам украинского депутата Алёны Шкруп, у робота сломался скрипт и подвис процессор.

Искусственный интеллект человекоподобного робота Софии не выдержал вопроса о том, что делать с коррупцией на Украине. Как отметила депутат Верховной рады Алёна Шкрум, в работе машины произошёл сбой и София так и не смогла ответить на данный вопрос.

— У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса "Что делать с коррупцией на Украине?" сломался скрипт и подвис процессор, — написала депутат на странице в "Фейсбуке", отметив, что это же может подтвердить другой украинский нардеп Алексей Мушак.

Отметим, по словам представителей Украины, курьёзный случай произошёл в Украинском доме в швейцарском Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум. Ранее на полях форума с Софией удалось "пообщаться" главе Сбербанка Герману Грефу. София пошутила насчёт распространённых стереотипах о роботах, а также согласилась покататься с Грефом на лыжах.

Напомним, робот-гуманоид по имени София был создан компанией Hanson Robotics в 2016 году. Основной навык робота — умение поддерживать беседу с человеком. При этом София может распознаваться своих собеседников и демонстрировать эмоции, их в программном коде робота заложено более 60 вариантов. Кроме того, у Софии даже есть чувство юмора, но довольно специфическое. Так, во время интервью в марте 2016 года она дала положительный ответ на вопрос "Будешь ли ты убивать людей?", правда, потом отметила, что это шутка.