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Регион
Опубликовано 27 января 2018, 11:11

Зюганов заявил о недопустимости замечания от ЦИК по поводу незаконной агитации

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

По словам главы организации, возмущение вызвано тем, что "продолжается кампания ошельмования партии и кандидата".

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов выразил протест от лица организации после предупреждения от Центральной избирательной комиссии. Об этом он заявил в ходе пленума.

— Я считаю, то, что сегодня делает ЦИК и власть, абсолютно недопустимо, — сказал Зюганов.

По его словам, протест вызван тем, что "продолжается кампания ошельмования партии и кандидата".

Напомним, что 26 января ЦИК РФ вынесла предупреждение КПРФ из-за того, что партия распространяла бюллетень "Правда". Ранее он был признан незаконной агитацией за кандидата в президенты РФ Павла Грудинина.

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Владислав Фёдоров
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