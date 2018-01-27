Зюганов заявил о недопустимости замечания от ЦИК по поводу незаконной агитации

По словам главы организации, возмущение вызвано тем, что "продолжается кампания ошельмования партии и кандидата".

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов выразил протест от лица организации после предупреждения от Центральной избирательной комиссии. Об этом он заявил в ходе пленума.

— Я считаю, то, что сегодня делает ЦИК и власть, абсолютно недопустимо, — сказал Зюганов.

По его словам, протест вызван тем, что "продолжается кампания ошельмования партии и кандидата".