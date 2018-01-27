Зюганов заявил о недопустимости замечания от ЦИК по поводу незаконной агитации
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
По словам главы организации, возмущение вызвано тем, что "продолжается кампания ошельмования партии и кандидата".
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов выразил протест от лица организации после предупреждения от Центральной избирательной комиссии. Об этом он заявил в ходе пленума.
— Я считаю, то, что сегодня делает ЦИК и власть, абсолютно недопустимо, — сказал Зюганов.
По его словам, протест вызван тем, что "продолжается кампания ошельмования партии и кандидата".
Напомним, что 26 января ЦИК РФ вынесла предупреждение КПРФ из-за того, что партия распространяла бюллетень "Правда". Ранее он был признан незаконной агитацией за кандидата в президенты РФ Павла Грудинина.