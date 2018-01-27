Слониха накинулась на льва, чтобы спасти детёныша — видео

Хищница попыталась напасть на слонёнка сзади, но мать смогла быстро отогнать её.

В Интернете появился ролик, на котором запечатлён момент, как слониха в кенийском заповеднике "Самбуру" спасла своего детёныша от льва. Видеозапись произошедшего опубликовал пользователь, который специализируется на съёмках дикой природы.

В ролике запечатлено, как лев подкрадывается к слонам. В решающий момент дикая кошка бросается на слонёнка сзади. Но слониха резко разворачивается и бежит на хищника, издавая мощный рёв.