В 11 штатах Америки закрыли школы из-за эпидемии гриппа
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Учебные заведения не работают в Айдахо, Техасе, Оклахоме, Флориде, Алабаме, Кентукки, Теннесси, Мичигане, Иллинойсе, Нью-Йорке и Миссури.
Одиннадцать штатов Америки закрыли школы из-за распространения вируса гриппа. Об этом сообщает Fox News.
В частности, школы закрыты в таких штатах, как Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентукки, Теннесси, Мичиган, Иллинойс, Нью-Йорк и Миссури.
Ранее стало известно, что эпидемия гриппа, охватившего США, унесла жизни как минимум 37 детей.