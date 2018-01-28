Учебные заведения не работают в Айдахо, Техасе, Оклахоме, Флориде, Алабаме, Кентукки, Теннесси, Мичигане, Иллинойсе, Нью-Йорке и Миссури.

Одиннадцать штатов Америки закрыли школы из-за распространения вируса гриппа. Об этом сообщает Fox News.

В частности, школы закрыты в таких штатах, как Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентукки, Теннесси, Мичиган, Иллинойс, Нью-Йорк и Миссури.