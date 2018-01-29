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Регион
Опубликовано 29 января 2018, 19:25

В Госдуме отреагировали на обвинения в плагиате в адрес Пушкина и Булгакова

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Ранее писатель с Украины Юрий Винничук заявил, что произведения литераторов скопированы с работ французских коллег.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на обвинения украинского писателя в плагиате в адрес классиков русской литературы Александра Пушкина и Михаила Булгакова. Парламентарий подчеркнул, что историческую подлинность разрушить всё равно не получится.

— Сегодня находящаяся вблизи творческого дна украинская писательская гильдия готовится взять реванш у русских классиков, которые, мол, украли все сценарии, заставив действующих украинских литераторов всё придумывать самим — а тут, как назло, творческий кризис, — приводит слова Бальбека РИА "Новости".

По словам депутата, он не удивится, если вскоре появятся украинские версии "Мастера и Маргариты" и исковерканные стихи Пушкина, и предположил, что следующим обвинением станет якобы "наглое списывание" на русский лад украинских баек.

Напомним, писатель с Украины Юрий Винничук заявил, что произведения российских литераторов скопированы с работ французских коллег.

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Майя Селезнёва
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