В Госдуме предложили приравнять сторонников Бандеры к нацистам

По мнению депутатов, сорвавшие посвящённый снятию блокады Ленинграда концерт в Днепре радикалы являются фашистами.

В России необходимо наказывать за отказ причислять сторонников идей украинского националиста Степана Бандеры к нацистам. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— Надо просто принимать против такого рода фашистов, которые называются бандеровцы на Украине, то, что сделали поляки. Я давно уже предлагал принять закон о наказании их в России, в том числе за отрицание того, что бандеровцы — это и есть нацисты, — отметил депутат.

По мнению Калашникова, сорвавшие посвящённый снятию блокады Ленинграда концерт в Днепре радикалы фактически представляют тех, против кого воевал СССР. Депутат заявил, что, заблокировав ветеранов и детей, они показали, что они настоящие нацисты, которые были на той стороне баррикад.