Толстой: "Кремлёвский доклад" США — это вмешательство во внутренние дела РФ

При этом вице-спикер Госдумы отметил, что и доклад, и санкции простым россиянам "глубоко безразличны".

"Кремлёвский доклад", который в понедельник должны опубликовать власти США, — это вмешательство во внутренние дела России, заявил журналистам вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в эфире программы "60 минут" канала "Россия".

По его словам, этот документ — это также попытка повлиять на ход выборной кампании в России.