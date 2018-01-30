Толстой: "Кремлёвский доклад" США — это вмешательство во внутренние дела РФ
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При этом вице-спикер Госдумы отметил, что и доклад, и санкции простым россиянам "глубоко безразличны".
"Кремлёвский доклад", который в понедельник должны опубликовать власти США, — это вмешательство во внутренние дела России, заявил журналистам вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в эфире программы "60 минут" канала "Россия".
По его словам, этот документ — это также попытка повлиять на ход выборной кампании в России.
Напомним, в понедельник, 29 января, администрация США представит конгрессу так называемый кремлёвский доклад. Это список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей с анализом их связей с российскими властями.