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Регион
Опубликовано 30 января 2018, 00:13

Толстой: "Кремлёвский доклад" США — это вмешательство во внутренние дела РФ

Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

При этом вице-спикер Госдумы отметил, что и доклад, и санкции простым россиянам "глубоко безразличны".

"Кремлёвский доклад", который в понедельник должны опубликовать власти США, — это вмешательство во внутренние дела России, заявил журналистам вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в эфире программы "60 минут" канала "Россия".

По его словам, этот документ — это также попытка повлиять на ход выборной кампании в России.

Напомним, в понедельник, 29 января, администрация США представит конгрессу так называемый кремлёвский доклад. Это список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей с анализом их связей с российскими властями.

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Александра Вишнякова
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