Володин назвал "кремлёвский доклад" попыткой повлиять на внутреннюю политику РФ

Председатель Госдумы отметил, что новые санкции — способ американских властей навязывания своей воли другим странам.

Власти США пытаются повлиять на внутреннюю политику России, но заложниками их амбиций станут простые граждане Америки. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря о "кремлёвском докладе" Минфина США.

— Введение новых санкций — очередная попытка заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику, однако, когда речь идёт о санкциях, необходимо принимать во внимание их влияние и на граждан США, — приводятся слова спикера на официальном сайте нижней палаты парламента.

Он отметил, что заложниками амбиций представителей американской элиты в первую очередь станут простые люди. Также, по её мнению, меры американских властей затронут "многие государства" и интересы европейского бизнеса.

Также председатель Госдумы подчеркнул бесперспективность попыток США ограничить суверенитет и вмешаться во внутреннюю политику России.

— Каких только санкций ни придумывали против нашей страны начиная с 2014 года. Они не привели ни к изменению политического курса нашей страны, ни к ослаблению её суверенитета, ни к внутреннему разобщению, — напомнил Володин.

Ранее Минфин США опубликовал так называемый кремлёвский доклад. В него вошло 210 имён российских чиновников и бизнесменов. Как позже выяснилось, главным критерием при составлении списка была близость к власти и размер состояния претендентов.

Однако, как стало известно, американские власти пока обнародовали неполный список. Предполагается, что в его секретной части также могут содержаться имена российских граждан, которым грозят западные санкции.