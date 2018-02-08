Одна из самых горячих грид-гёрл "Формулы-1": Шеф, всё пропало!
Грид-гёрл "Формулы-1", 30-летняя Шантель Джордж опечалена тем, что на престижных гонках больше не будет сексуальных девушек. Она считает, что без них атмосфера гонок будет совсем не той. Шантель признаётся, что потеряла свой главный источник доходов и возможность бесконечно путешествовать.
Шантель была грид-гёрл в команде финского автогонщика Кими Райкконена с 2014 года. За свою карьеру она также общалась с такими гонщиками, как Льюис Хэмилтон (Великобритания), Фредди Хант (Великобритания) и Фернандо Алонсо (Испания).
Фото: © Соцсети / Шантель Джордж с Фредди Хантом
Теперь успешной карьере Шантель пришёл конец. Новое руководство "Формулы-1" решило, что уже в этом сезоне любители престижных гонок останутся без девушек, выводящих пилотов на стартовые позиции.
Фото: © Соцсети
Девушка признаётся, что будет очень скучать по своей работе. Она не считает, что грид-гёрл выполняли функции моделей. Шантель говорит, что эта работа может показаться лёгкой лишь на первый взгляд, на самом деле она может быть весьма утомительной, необходима большая увлечённость гонками.
Фото: © Соцсети
И, хотя работа девушек на старте была не из лёгких, Джордж отмечает огромный плюс — постоянные путешествия. Она рассказала, что командам необходимо быть на трассе в семь утра, после начиналась репетиция, девушек учили, как правильно ходить по трассе и улыбаться зрителям. Так, на ногах они проводили весь день.
Фото: © Соцсети
Несмотря на то что девушки были окружены большим количеством мужчин, Шантель признаётся, что у них совершенно не было времени для знакомств. День начинался с репетиции, после фотосессии для рекламных роликов. Им удавалось взаимодействовать с командой лишь во время гонок. Тем не менее многие девушки боролись за возможность оказаться на состязании. Для многих из них это казалось большой возможностью.
Фото©Соцсети
Особенно здорово ей было во время работы с Кими Райкконеном и в момент Гран-при в Великобритании в 2014 году. Ведь тогда Шантель была окружена звёздной компанией. И среди них были принц Гарри, актёр Джуд Лоу и модель Наоми Кэмпбелл.
Фото©Соцсети
Перед началом гонки принц Гарри пришёл и поздоровался с нами. Но мы не разговаривали
Фото©Соцсети
Девушка считает несправедливым, что грид-гёрл убрали из гонок. По её мнению, они придавали "Формуле-1" лоск, делали фотографии эффектнее и разогревали публику. Особенно жаль, что теперь многие девушки потеряют престижную и высокооплачиваемую работу. Тем более для Шантель "Формула-1" был главным источником дохода.
Я думаю, что это будет большой потерей для спорта. Атмосфера будет очень отличаться от той, что была прежде
Фото©Соцсети