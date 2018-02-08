Одна из самых горячих грид-гёрл "Формулы-1": Шеф, всё пропало!

Шантель была грид-гёрл в команде финского автогонщика Кими Райкконена с 2014 года. За свою карьеру она также общалась с такими гонщиками, как Льюис Хэмилтон (Великобритания), Фредди Хант (Великобритания) и Фернандо Алонсо (Испания).

Фото: © Соцсети / Шантель Джордж с Фредди Хантом

Теперь успешной карьере Шантель пришёл конец. Новое руководство "Формулы-1" решило, что уже в этом сезоне любители престижных гонок останутся без девушек, выводящих пилотов на стартовые позиции.

Фото: © Соцсети

Девушка признаётся, что будет очень скучать по своей работе. Она не считает, что грид-гёрл выполняли функции моделей. Шантель говорит, что эта работа может показаться лёгкой лишь на первый взгляд, на самом деле она может быть весьма утомительной, необходима большая увлечённость гонками.

Фото: © Соцсети

И, хотя работа девушек на старте была не из лёгких, Джордж отмечает огромный плюс — постоянные путешествия. Она рассказала, что командам необходимо быть на трассе в семь утра, после начиналась репетиция, девушек учили, как правильно ходить по трассе и улыбаться зрителям. Так, на ногах они проводили весь день.

Фото: © Соцсети

Несмотря на то что девушки были окружены большим количеством мужчин, Шантель признаётся, что у них совершенно не было времени для знакомств. День начинался с репетиции, после фотосессии для рекламных роликов. Им удавалось взаимодействовать с командой лишь во время гонок. Тем не менее многие девушки боролись за возможность оказаться на состязании. Для многих из них это казалось большой возможностью.

Фото©Соцсети

Особенно здорово ей было во время работы с Кими Райкконеном и в момент Гран-при в Великобритании в 2014 году. Ведь тогда Шантель была окружена звёздной компанией. И среди них были принц Гарри, актёр Джуд Лоу и модель Наоми Кэмпбелл.

Фото©Соцсети

Перед началом гонки принц Гарри пришёл и поздоровался с нами. Но мы не разговаривали Шантель Джордж

Фото©Соцсети

Девушка считает несправедливым, что грид-гёрл убрали из гонок. По её мнению, они придавали "Формуле-1" лоск, делали фотографии эффектнее и разогревали публику. Особенно жаль, что теперь многие девушки потеряют престижную и высокооплачиваемую работу. Тем более для Шантель "Формула-1" был главным источником дохода.

Я думаю, что это будет большой потерей для спорта. Атмосфера будет очень отличаться от той, что была прежде Шантель Джордж