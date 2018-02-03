Трассу "Формулы-1" в Сочи могут подарить некоммерческой организации "Росгонки"
Фото © РИА Новости/Евгений Биятов
Трассу "Формулы-1" могут снять с баланса Краснодарского края и бесплатно передать в собственность недавно созданной некоммерческой организации "Росгонки". Об этом сообщает РБК со ссылкой на действующего эксплуатанта трассы — НАО "Центр "Омега".
Во главе "Росгонок", созданных в конце прошлого года (а точнее — 1 декабря), стоит сын бывшего топ-менеджера ВТБ.
Сочинский автодром принимает у себя российский этап "Формулы-1". Гран-при проходит раз в год. В планах потенциального будущего владельца —сделать трассу круглогодичной.