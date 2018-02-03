Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 февраля 2018, 14:38

Трассу "Формулы-1" в Сочи могут подарить некоммерческой организации "Росгонки"

Фото &copy; РИА Новости/Евгений Биятов

Фото © РИА Новости/Евгений Биятов

Трассу "Формулы-1" могут снять с баланса Краснодарского края и бесплатно передать в собственность недавно созданной некоммерческой организации "Росгонки". Об этом сообщает РБК со ссылкой на действующего эксплуатанта трассы — НАО "Центр "Омега".

Во главе "Росгонок", созданных в конце прошлого года (а точнее — 1 декабря), стоит сын бывшего топ-менеджера ВТБ.

Сочинский автодром принимает у себя российский этап "Формулы-1". Гран-при проходит раз в год. В планах потенциального будущего владельца —сделать трассу круглогодичной.

BannerImage
Иван Гусев
  • Новости
  • Регионы
  • Сочи
  • Формула-1
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar