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Регион
Опубликовано 3 февраля 2018, 18:53

Собчак заявила о планах участвовать в выборах в Думу в 2021 году

Ксения Собчак. Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев&nbsp;

Ксения Собчак. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев 

Кроме того, следующей точкой, по её словам, станут президентские выборы в 2024 году.

Кандидат в президенты России и телеведущая Ксения Собчак заявила, что намерена участвовать в выборах в Госдуму, которые запланированы в 2021 году. Об этом она заявила на встрече с избирателями в Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС.

По её словам, по завершению выборов в президенты телеведущая намерена сформировать своё движение. Сейчас она состоит в партии "Гражданская инициатива".

— Если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать своё движение. Я буду идти на выборы в Думу — это моя следующая цель, 2021 год, — сказала она.

Собчак добавила, что следующая точка — президентские выборы в 2024 году. В ходе встречи с избирателями она не один раз говорила, что в 2018 году не выиграет президентские выборы.

К слову о выборах в 2018 году, телеведущая будет голосовать в Москве по месту прописки, а после них, чтобы "не сочли агитацией", намерена выпустить фильм об отце — первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке.

Напомним, что выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.

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Владислав Фёдоров
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