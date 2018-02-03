Собчак заявила о планах участвовать в выборах в Думу в 2021 году
Ксения Собчак. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Кроме того, следующей точкой, по её словам, станут президентские выборы в 2024 году.
Кандидат в президенты России и телеведущая Ксения Собчак заявила, что намерена участвовать в выборах в Госдуму, которые запланированы в 2021 году. Об этом она заявила на встрече с избирателями в Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС.
По её словам, по завершению выборов в президенты телеведущая намерена сформировать своё движение. Сейчас она состоит в партии "Гражданская инициатива".
— Если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать своё движение. Я буду идти на выборы в Думу — это моя следующая цель, 2021 год, — сказала она.
Собчак добавила, что следующая точка — президентские выборы в 2024 году. В ходе встречи с избирателями она не один раз говорила, что в 2018 году не выиграет президентские выборы.
К слову о выборах в 2018 году, телеведущая будет голосовать в Москве по месту прописки, а после них, чтобы "не сочли агитацией", намерена выпустить фильм об отце — первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке.
Напомним, что выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.