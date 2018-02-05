Анонсирован "убийца" PlayerUnknown’s Battlegrounds на машинах
Фото: © Bluehole Studio
Вместо людей разработчики новой видеоигры решили использовать транспортные средства.
Фирма NMC пригласила геймеров принять участие в бесплатном альфа-тестировании новой игры. Проект получил название Notmycar. Разработчики создали аналог PlayerUnknown’s Battlegrounds — вместо людей здесь используются авто.
Суть проста: игроков в Notmycar забрасывают на остров, где они на боевых автомобилях должны сражаться друг с другом. Победителем становится последний оставшийся игрок. На самом острове можно находить различные предметы, которые будут усиливать авто.
Во время матчей Notmycar геймеры будут получать очки, которые можно использовать для улучшения машин. Правда, речь идёт только о внешнем виде авто — на игровой процесс улучшения влиять не будут.