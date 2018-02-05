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Опубликовано 5 февраля 2018, 11:47

Гонщика "Форумы-1" заблокировали в игре за агрессивную езду

Фото: &copy; facebook.com/ScottSpeed

Фото: © facebook.com/ScottSpeed

Бывший пилот "Торо Россо" вёл себя не совсем спортивно. Из-за этого его забанили в игре iRacing.

Пилота Скотта Спида забанили в известной и популярной игре iRacing. До этого спортсммен выступал в составе "Торо Россо" в заездах "Формулы-1".

Спид несерьёзно отнёсся к игре, поэтому после вылета с трассы устроил погоню за своим соперником и пытался выбить того с трека. Геймеров озадачила эта ситуация, и они раскритиковали бывшего пилота "Торо Россо".

После этого инцидента разработчики отстранили Спида от участия в виртуальных гонках. Сам пилот извинился и заявил, что принимает это наказание.

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Сергей Сурепин
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