Гонщика "Форумы-1" заблокировали в игре за агрессивную езду

Бывший пилот "Торо Россо" вёл себя не совсем спортивно. Из-за этого его забанили в игре iRacing.

Пилота Скотта Спида забанили в известной и популярной игре iRacing. До этого спортсммен выступал в составе "Торо Россо" в заездах "Формулы-1".

Спид несерьёзно отнёсся к игре, поэтому после вылета с трассы устроил погоню за своим соперником и пытался выбить того с трека. Геймеров озадачила эта ситуация, и они раскритиковали бывшего пилота "Торо Россо".