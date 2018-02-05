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Опубликовано 5 февраля 2018, 14:42

За январь авторы PlayerUnknown's Battlegrounds заблокировали миллион игроков

Фото &copy;&nbsp;Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Разработчики самого популярного шутера 2017 года продолжают вести активную борьбу с мошенниками.

В январе 2018 года создатели PlayerUnknown's Battlegrounds заблокировали более одного миллиона человек. Причина — использование чит-программ.

Вместе с заблокированными в январе геймерами общее число банов в самом популярном шутере 2017 года превысило 2,5 миллиона человек. Количество банов при этом растёт с каждым месяцем.

Большая часть заблокированных игроков — китайцы. До этого геймеры уже жаловались на них разработчикам, а также пытались подписать петицию, чтобы запретить Китаю играть в PlayerUnknown's Battlegrounds.

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Сергей Сурепин
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