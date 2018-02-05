За январь авторы PlayerUnknown's Battlegrounds заблокировали миллион игроков
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Разработчики самого популярного шутера 2017 года продолжают вести активную борьбу с мошенниками.
В январе 2018 года создатели PlayerUnknown's Battlegrounds заблокировали более одного миллиона человек. Причина — использование чит-программ.
Вместе с заблокированными в январе геймерами общее число банов в самом популярном шутере 2017 года превысило 2,5 миллиона человек. Количество банов при этом растёт с каждым месяцем.
Большая часть заблокированных игроков — китайцы. До этого геймеры уже жаловались на них разработчикам, а также пытались подписать петицию, чтобы запретить Китаю играть в PlayerUnknown's Battlegrounds.