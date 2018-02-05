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Регион
Опубликовано 5 февраля 2018, 18:14

Геймер научился водить для участия в Гонке чемпионов "Формулы-1"

Первый обладатель титула киберспортивного чемпионата "Формулы-1" впервые в жизни сел за руль настоящего авто.

Фото &copy; DIGITAL MOTORSPORT MEDIA

Фото © DIGITAL MOTORSPORT MEDIA

Брендон Ли — первый обладатель титула киберспортивного чемпионата "Формулы-1". Гонщик рассказал, что в рамках подготовки к соревнованию он в первый раз в жизни сел за руль настоящего автомобиля.

В рамка проведения Гонки чемпионов будет проходить виртуальный турнир Race Of Champions. В нём сразятся сильнейшие гонщики мира, побеждавшие в крупных киберспортивных чемпионатах.

Победитель этого турнира присоединится к команде Рюди ван Бюрена, который выиграл в соревновании "Быстрейший геймер в мире", организованном McLaren. После этого они вместе выступят в Кубке наций против профессиональных пилотов на стадионе имени короля Фахда в Саудовской Аравии.

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Сергей Сурепин
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