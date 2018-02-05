Профильный комитет Госдумы поддержал президентский закон о повышении МРОТ

Согласно документу, минимальная зарплата будет установлена в размере 11 163 рублей.

Комитет Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Об этом заявил глава комитета Ярослав Нилов.

По его словам, первое чтение запланировано на 7 февраля 2018 года.

Уточняется, что, согласно документу, минимальная зарплата будет установлена в размере 11 163 рублей. Реализация законопроекта коснётся трёх миллионов человек.