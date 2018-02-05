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Опубликовано 5 февраля 2018, 16:38

Профильный комитет Госдумы поддержал президентский закон о повышении МРОТ

Фото:&copy; РИА Новости/Максим Богодвид&nbsp;

Фото:© РИА Новости/Максим Богодвид 

Согласно документу, минимальная зарплата будет установлена в размере 11 163 рублей.

Комитет Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Об этом заявил глава комитета Ярослав Нилов.

По его словам, первое чтение запланировано на 7 февраля 2018 года.

Уточняется, что, согласно документу, минимальная зарплата будет установлена в размере 11 163 рублей. Реализация законопроекта коснётся трёх миллионов человек.

Инициатором закона стал президент России Владимир Путин. Лидер отмечал, что это планируется сделать с 1 мая 2018 года.

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Владислав Фёдоров
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