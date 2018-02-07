"Политические карлики". В Госдуме оценили попытки Украины найти "сдавших Крым"

Парламентарий Руслан Бальбек также выразил уверенность, что украинские власти начали "очередной виток охоты на ведьм".

Поиском виновных в "сдаче Крыма" занимаются только "политические карлики", которые "готовы в прямом смысле кусать своих коллег по цеху". Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

— На Украине очередной виток "охоты на ведьм" для расправы с политическими противниками, а вопрос сдачи Крыма — это команда "фас", — заявил Бальбек в комментарии РИА "Новости".

Он также отметил, что те, кто действительно "отпустил" Крым, уже давно покинули страну или занимают руководящие должности. При этом, по его мнению, "политики более мелкого масштаба используют поиски виновника потери Крыма как входной билет на политический олимп".

Также депутат уточнил, что в действительности никто из украинской Рады не рискнул бы высказать "крымские претензии" виновным, поэтому им "только и остаётся бить себя в грудь и кричать на всю страну, что у каждого Наполеона есть свой Ватерлоо".