Фанат PlayerUnknown’s Battlegrounds питается днём только в случае победы

Геймер Эндрю Пантон объявил испытание куриным обедом. Игрок заявил, что будет питаться жареной курицей только в случае победы в PlayerUnknown’s Battlegrounds. Если же геймеру не удаётся победить, то он остаётся в этот день голодным.

Своё испытание пользователь начал в конце января. В случае победы Пантон получает право на один куриный обед. Он уже больше недели играет по этим правилам и пока не оставался голодным.