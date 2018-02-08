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Регион
Опубликовано 8 февраля 2018, 09:57

Фанат PlayerUnknown’s Battlegrounds питается днём только в случае победы

Геймер решил устроить себе испытание при использовании популярного многопользовательского шутера.

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

Геймер Эндрю Пантон объявил испытание куриным обедом. Игрок заявил, что будет питаться жареной курицей только в случае победы в PlayerUnknown’s Battlegrounds. Если же геймеру не удаётся победить, то он остаётся в этот день голодным.

Своё испытание пользователь начал в конце января. В случае победы Пантон получает право на один куриный обед. Он уже больше недели играет по этим правилам и пока не оставался голодным.

По словам геймера, он себя чувствует не так хорошо, как раньше, а необходимость поездок в продуктовый магазин за готовой курицей делает его раздражение от проигрыша ещё более сильным.

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Сергей Сурепин
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