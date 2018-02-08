Фанат PlayerUnknown’s Battlegrounds питается днём только в случае победы
Геймер решил устроить себе испытание при использовании популярного многопользовательского шутера.
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Геймер Эндрю Пантон объявил испытание куриным обедом. Игрок заявил, что будет питаться жареной курицей только в случае победы в PlayerUnknown’s Battlegrounds. Если же геймеру не удаётся победить, то он остаётся в этот день голодным.
Своё испытание пользователь начал в конце января. В случае победы Пантон получает право на один куриный обед. Он уже больше недели играет по этим правилам и пока не оставался голодным.
По словам геймера, он себя чувствует не так хорошо, как раньше, а необходимость поездок в продуктовый магазин за готовой курицей делает его раздражение от проигрыша ещё более сильным.