Геймеры потратили на PlayerUnknown’s Battlegrounds больше 310 тысяч лет

Разработчики поделились статистикой самого популярного шутера 2017 года. Данные были собраны в Steam.

Студия Bluehole поделилась статистикой PlayerUnknown’s Battlegrounds за то время, что она пробыла в раннем доступе Steam. Оказалось, что за первые девять месяцев игроки провели в PUBG более 2,7 миллиарда часов (около 310 тысяч лет).

Ещё до официального выхода игру купили более 26 миллионов человек. Они сыграли суммарно 130 миллионов матчей.