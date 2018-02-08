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Регион
Опубликовано 8 февраля 2018, 13:10

Геймеры потратили на PlayerUnknown’s Battlegrounds больше 310 тысяч лет

Фото &copy;&nbsp;Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Разработчики поделились статистикой самого популярного шутера 2017 года. Данные были собраны в Steam.

Студия Bluehole поделилась статистикой PlayerUnknown’s Battlegrounds за то время, что она пробыла в раннем доступе Steam. Оказалось, что за первые девять месяцев игроки провели в PUBG более 2,7 миллиарда часов (около 310 тысяч лет).

Ещё до официального выхода игру купили более 26 миллионов человек. Они сыграли суммарно 130 миллионов матчей.

С помощью сковородки игроки убили 13,4 миллиона пользователей. Самым популярным средством передвижения при этом стал УАЗ.

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Сергей Сурепин
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