Авторы самой популярной игры 2017 года отложили выпуск обновления

В первую очередь разработчики хотят посвятить своё время решению вопроса с мошенниками.

Разработчики PlayerUnknown's Battlegrounds отложили выпуск обновления для версии игры на ПК. Авторы самого популярного шутера 2017 года хотят бросить все силы на борьбу с мошенниками.

По словам разработчиков, во время тестирования новой античит-системы они обнаружили непредвиденные проблемы. Сейчас команда занимается этим вопросом.