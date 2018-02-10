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Опубликовано 10 февраля 2018, 17:39

Авторы самой популярной игры 2017 года отложили выпуск обновления

Фото: &copy;&nbsp;PlayerUnknown's Battlegrounds

Фото: © PlayerUnknown's Battlegrounds

В первую очередь разработчики хотят посвятить своё время решению вопроса с мошенниками.

Разработчики PlayerUnknown's Battlegrounds отложили выпуск обновления для версии игры на ПК. Авторы самого популярного шутера 2017 года хотят бросить все силы на борьбу с мошенниками.

По словам разработчиков, во время тестирования новой античит-системы они обнаружили непредвиденные проблемы. Сейчас команда занимается этим вопросом.

Напомним, об установке новой системы против мошенников стало известно 2 февраля. Она позволит блокировать читеров, тем самым улучшив игру для честных пользователей.

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Сергей Сурепин
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