Авторы самой популярной игры 2017 года отложили выпуск обновления
Фото: © PlayerUnknown's Battlegrounds
В первую очередь разработчики хотят посвятить своё время решению вопроса с мошенниками.
Разработчики PlayerUnknown's Battlegrounds отложили выпуск обновления для версии игры на ПК. Авторы самого популярного шутера 2017 года хотят бросить все силы на борьбу с мошенниками.
По словам разработчиков, во время тестирования новой античит-системы они обнаружили непредвиденные проблемы. Сейчас команда занимается этим вопросом.
Напомним, об установке новой системы против мошенников стало известно 2 февраля. Она позволит блокировать читеров, тем самым улучшив игру для честных пользователей.