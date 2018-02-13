В России будут продавать Xbox One S в комплекте с PlayerUnknown’s Battlegrounds
Фото: © Microsoft
При этом самый популярный шутер 2017 года до сих пор показывает не лучшие результаты на консолях.
Компания Microsoft начнёт продавать новый комплект консолей Xbox. В него войдёт приставка Xbox One S на один терабайт и игра PlayerUnknown’s Battlegrounds.
Продажи нового комплекта стартуют в марте 2018 года в России. Его ориентировочная стоимость в розничных сетях составит 23 990 рублей.
Напомним, самый популярный шутер 2017 года вышел на консоли Xbox One в середине декабря. Сейчас игра находится в раннем доступе.