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Опубликовано 13 февраля 2018, 07:16

В России будут продавать Xbox One S в комплекте с PlayerUnknown’s Battlegrounds

Фото: &copy; Microsoft

Фото: © Microsoft

При этом самый популярный шутер 2017 года до сих пор показывает не лучшие результаты на консолях.

Компания Microsoft начнёт продавать новый комплект консолей Xbox. В него войдёт приставка Xbox One S на один терабайт и игра PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Продажи нового комплекта стартуют в марте 2018 года в России. Его ориентировочная стоимость в розничных сетях составит 23 990 рублей.

Напомним, самый популярный шутер 2017 года вышел на консоли Xbox One в середине декабря. Сейчас игра находится в раннем доступе.

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Сергей Сурепин
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